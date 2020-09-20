歌手謝和弦和混血辣妻Keanna婚變鬧得沸沸揚揚，歷經小三莉婭介入、謝和弦放話流出Keanna的不雅片，至今仍未辦妥離婚手續；對此，Keanna20日凌晨發文喊話謝和弦：「身份證帶著直接出來簽字」，並指控婆家逼簽不實指控的抹黑調解。

面對謝和弦不斷公開指責，Keanna忍無可忍了，20日凌晨透過社群網站發表立場：「一直不發聲，是不想配合炒新聞，也不想成為跟妳們一樣惡言相向的人，所以才讓妳們得寸進尺地不停把白的講成黑的，親友們都看不下去了！」Keanna表示早就提出離婚了，而且完全不要金錢、任何東西，「我只帶走你們家人想趁我不在家時打算『處理掉』的Puli跟錐錐（愛貓名）！！」透過哥哥轉達後，卻換來婆家的冷處理，不但所有人不接電話、不讀不回訊息，連電話都一同換掉。

過一陣子，Keanna收到離婚調解，打開一看卻是滿滿的不實指控，她氣得直呼：「要逼我去調解承認簽下那疊抹黑？ 再讓你們日後拿出來黑洗白？婚姻的過失方竟然還用這種方式想繼續傷害被害者，我的律師覺得又氣又可笑到頭都快冒火了，對妳們仁慈不代表我是笨蛋。」

念在謝和弦19日在公館The Wall舉辦演唱會，Keanna選擇表演結束後才PO文，「我已經對你很好了，沒在你售票前po這篇，這是我最後的溫柔。」無奈地表示只希望婆家的人別再演戲，把她塑造成不想離婚的那方，「我自己看到都好膩喔～真的想要自由的人一直都是我。」

最後，Keanna奉勸謝和弦如果想早點跟她斷乾淨，下禮拜一到五自行選一天，直接帶身分證出來簽字，「不用什麼交給律師處理（要處理什麼？？）也不需要台面上假道歉再私下搞那些別人教你的小動作，有點自己的中心思想，像男子漢一點，好聚好散，好嗎？」

(中時新聞網)