美國商務部宣布，推遲要求蘋果公司及谷歌等從其軟件下載清單中下架TikTok應用程式一周，直至9月27日。

商務部表示，按事態最新的發展，並在美國總統川普的指示下，將原定星期日起實施的禁令，推遲一周，至當地時間9月27日晚上11時59分。

路透引述消息人士稱，相關延遲措施主要是因為川普有意讓TikTok母公司字節跳動及甲骨文、沃爾瑪時間完成交易，以成立一間新公司TikTok Global，以處理TikTok的美國業務。

(工商 )