美國商務部：TikTok禁令推遲一周 10:422020/09/20 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部宣布，推遲要求蘋果公司及谷歌等從其軟件下載清單中下架TikTok應用程式一周，直至9月27日。 商務部表示，按事態最新的發展，並在美國總統川普的指示下，將原定星期日起實施的禁令，推遲一周，至當地時間9月27日晚上11時59分。 路透引述消息人士稱，相關延遲措施主要是因為川普有意讓TikTok母公司字節跳動及甲骨文、沃爾瑪時間完成交易，以成立一間新公司TikTok Global，以處理TikTok的美國業務。 (工商 ) #TikTok #美國商務部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美禁用TikTok、WeChat 陸商務部一席話警告老美 09:352020/09/19 財經 遭美封殺 微信下載瞬間激增 04:102020/09/20 全球財經 美股三大指數 連三周收黑 04:102020/09/20 全球財經 美封殺TikTok及WeChat 中方：將採取必要措施 14:082020/09/19 財經 字節跳動上訴美國法院 力阻TikTok禁令生效 18:082020/09/19 國際 20日將被下架 美國WeChat下載排名反從千名外擠進百名 19:052020/09/19 國際 TikTok命運大不同！ 微信在美「死定了」 19:122020/09/19 國際 美將禁微信、TikTok 陸商務部：若美一意孤行將採取必要措施 12:402020/09/19 兩岸 美禁下載微信抖音 04:102020/09/19 兩岸要聞 反制美封殺TikTok、WeChat 陸公布不可靠實體清單規定 14:142020/09/19 財經 財經熱門新聞 AMD指已獲華為供貨許可證 美封殺後首家解禁 - 財經 - 工商 哭暈…藏壽司1張慘賠8萬有救？專家：散戶只剩兩條路 - 財經 外資倒貨6千億 台幣竟暴衝！老謝曝驚人關鍵 - 財經 禁TikTok只是小菜！美股爆了狂殺 背後原因曝光 - 財經 人民幣下一波還有肉？專家爆明年最恐怖價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。