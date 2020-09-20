網路家庭（8044）旗下商店街搶攻消費商機，近期宣布獨創活動，商店街表示，將首推全台電商獨創、打破集點耗時框架的品牌加價購「順手雙羊」活動，挾著站上擁有超過4.5億商品和12萬店的資源，強調「免集點、免登記、免等待」的特色，即日起提供全平台消費者，透過日常消費即可以299元的超低價格，加購日本設計「柳宗理」餐廚器具。

商店街表示，活動期間內，單筆消費僅需滿499元，即享有柳宗理商品加購資格。而於活動期間內累積的訂單金額，也可繼續累計到更高額的門檻，享有最低41折起的柳宗理南部鐵器或經典不銹鋼鍋具組，一次享有雙重優惠資格，預計此波滿額加價購活動將可帶動業績成長20％～30％。

商店街營運長黃淑琳指出，商店街研究各通路的加價購活動發現，過往加價購活動規則多以「累積集點換購」出發，消費者必須集滿達標後才可進行登記換購，缺乏網購擁有的即時性與擴散度。

黃淑琳表示，此次商店街分析平台上消費族群和商品特性數據，針對消費分眾策劃、鎖定目標族群規劃，提出「稍微再多消費一點」便能輕鬆到達的順手加購門檻。

黃淑琳說，推出這次獨創活動的目的，是要讓全平台消費者皆有機會參與，更攜手商店街12萬店共同投入此活動，協助店家可輕鬆獲得促購資源，擴大行銷宣傳效益。

(工商 )