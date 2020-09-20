撞到人棄車逃逸 轎車卡三重區中山橋警方急吊離 10:552020/09/20 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 撞到人棄車逃逸，轎車卡三重區中山橋警方急吊離。(警方提供／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白色自小客車20日凌晨3時，在三重區中山橋三重往新莊下中興北街匝道處，與騎乘機車的李男發生擦撞，造成李姓騎士倒地，身受擦挫傷，撞人的汽車駕駛人當場棄車逃逸無蹤，只留下小客車及傷者李姓騎士在匣道口，警方表示，獲報後趕抵現場，將李姓騎士送往市立三重醫院救治，並將上鎖的的汽車吊離並連繫車主。 (中時 ) #白色自小客車 #三重區中山橋 #中興北街匝道處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小客車偏移車道翻落美濃溪谷 駕駛不幸身亡 19:412020/09/19 社會 北宜路重機撞轉彎自撞小客車 騎士送醫不治 18:452020/09/19 社會 車輛引擎拋錨路中 中市警幫忙推車神救援 10:332020/09/18 社會 台鐵火車撞爛貨車 司機驚慌逃出 新埔通霄雙向延誤 08:292020/09/18 生活 高雄鳥松丙烯酸乙酯物異味案 橋檢指示警方儘速追查倉庫承租人到案 18:502020/09/18 社會 男站上關渡橋頂跳河 警跟爬救援 網驚呼：腿軟 16:322020/09/18 社會 女子半夜埤塘邊散步不慎落水 警方獲報急救援 15:582020/09/18 社會 台南兩派人馬網路互嗆 街頭開槍押人 警火速逮人 13:212020/09/18 社會 移動式機房 一卡皮箱行騙全台 04:102020/09/18 社會新聞 假約炮真打劫！190cm長人約2女摩鐵性交易 竟包緊緊行搶 12:582020/09/19 社會 社會熱門新聞 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 信義區長髮美眉遭潑屎 滿滿一桶從頭蓋下惡臭狂飄 - 社會 48小時前剛哀悼「小鬼」黃鴻升 藝人御用領隊「自由哥」倒臥浴室猝死 - 社會 慾望人妻深不見底 小王連戰11天吃不消 怨：蛋囊還沒滿又要出擊 - 社會 以命拚搏 營造業每2.17天死1人 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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