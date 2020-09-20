白色自小客車20日凌晨3時，在三重區中山橋三重往新莊下中興北街匝道處，與騎乘機車的李男發生擦撞，造成李姓騎士倒地，身受擦挫傷，撞人的汽車駕駛人當場棄車逃逸無蹤，只留下小客車及傷者李姓騎士在匣道口，警方表示，獲報後趕抵現場，將李姓騎士送往市立三重醫院救治，並將上鎖的的汽車吊離並連繫車主。

(中時 )