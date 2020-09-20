共機頻繁飛越我上空挑釁！蔡總統：予以譴責

大陸解放軍多架軍機連日騷擾台灣海空域，18日甚至飛越海峽中線，挑釁意味濃厚。今（20）日總統蔡英文出席在松山文創園區舉辦的「第二屆危老+都更博覽會」，親上火線說明。

台美雙方交流密切，此次美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，在總統府晚宴中，也邀請台積電創辦人張忠謀參加。對此，蔡英文表示，張忠謀不僅代表台積電，也是台灣科技產業的代表，更多次代表總統參加APEC，若聚會中有他的參與，能更掌握國際趨勢，也能讓國際更了解台灣產業。

至於共機頻頻擾台，國台辦聲稱，此舉是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要，採取的必要行動。蔡英文強調，所謂文攻武嚇，這不就是武嚇，這些動作對大陸國際形象來說沒有幫助，也讓台灣人民更警覺，區域國家也能更了解大陸帶來的威脅性，呼籲大陸克制、不要挑釁，這不僅是兩岸問題，更是區域安全的問題，大陸存在是有一定的侵略性，也會帶來一定的威脅。

另外，關於前總統府發言人丁允恭遭爆醜聞，蔡英文說，誰舉薦的不重要，此案已進入調查階段，該負責任的人總要負責，靜待調查結果。

蔡英文出席都更活動 提到和次卿談話內容及譴責共機

(中時新聞網)