八里柚子產季到，因為今年天晴晴朗、颱風全是擦邊球，文旦產量較去年增加一成，品質、甜度高於以往，市府於19、20日於八里左岸公園舉辦展售同樂會，新北市副市長吳明機19日到場同樂並幫忙叫賣直呼，「新北幸福文旦柚是送禮的最佳選擇，每吃一口，幸福柚香就在口裡散開來」。

「新北市文旦柚展售會」19、20日在八里左岸公園舉行，現場有獲獎柚農擺攤，還有文旦柚DIY、釣文旦、表演節目以及沙雕、光雕秀可以欣賞，到場同樂的大小朋友玩的不亦樂乎，笑聲連連，直呼「原來柚子可以那麼有趣！」。

新北副市長吳明機表示，新北市文旦柚種植面積445公頃，產區主要集中於八里、淡水等區，其中八里區種植達225公頃面積最大，產量約占全市6成。八里因為有充足的日照，加上觀音山火山土壤岩以及優秀的果農，因此文旦柚果肉香甜又濃郁，甜中帶點微酸，讓人越吃越刷嘴。

八里區農會理事長蔡秋煌補充，今年文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，文旦柚品質更勝往年，建議大家在購買時，可以挑選果形成紡錘狀、拿起來帶有扎實感的文旦，買回家後在陰涼通風處放置5-7天，等文旦柚「辭水」後，吃起來風味更佳。

今年榮獲特等獎的柚農張讚群表示，從事文旦柚種植至今已經12年，園裡每棵文旦柚都像是我的小孩一樣，一定要每天去園裡看看才安心，也很謝謝許多老客戶長久以來的支持，讓我更有信心種出特等文旦柚。

農業局表示，「新北市文旦柚展售會」有豐富好玩的活動，若民眾無法到場，也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買到最優質的新北文旦柚，購買文旦柚請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」網站訂購。

(中時 )