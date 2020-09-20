廟方當天清晨發現銀牌遭偷走後，立即報警處理。（鄭清木提供／張毓翎嘉義傳真）

請師傅重新做新的銀牌，廟方估計一面就得花10萬元左右。（鄭清木提供／張毓翎嘉義傳真）

據悉，黃男偷走4面神明銀牌後，騎機車逃之夭夭。（鄭清木提供／張毓翎嘉義傳真）

一名39歲黃姓男子本月5日借宿在嘉義縣東石鄉臥龍港代天府，即使沒有再添香油錢，廟方好心仍讓他繼續寄宿，孰料，黃男竟把歪腦筋動到神明身上，17日凌晨1點多時，身材壯碩的他，從2樓香客大樓攀繩，沿著遮雨棚潛入主殿，偷走4面神明銀牌後逃之夭夭。警方表示，已鎖定竊賊偵辦中。

洲仔村長鄭清木表示，這名黃姓男子其實是東石本地人，日前跟他父親有金錢糾紛，被父親趕出家門，4日卻向廟方指稱，自己從外地到嘉義找工作，雖然已有工作，但沒有地方住，希望廟方暫時讓他住香客大樓，直到找到住的地方。

鄭清木氣憤說，當時廟方看他從外地來又孤零零一人，於是隔天讓他借宿，雖然黃男只投6天1800元的香油錢，廟方還是讓他繼續寄宿，萬萬沒想到，廟方一番好心卻被他糟蹋。

鄭清木說，黃男17日趁著夜深人靜，將繩子綁在香客大樓欄杆上，從走廊上方的遮雨棚，進入到主殿，偷走註生娘娘、土地公、太子爺和魁星爺神明銀牌，這些銀牌工法細緻，請師傅重新做新的，廟方估計一面就得花10萬元左右。

一名網友今日在「爆料公社」po文提醒各宮廟留意這名男子。鄭清木說，廟方當天清晨發現銀牌遭偷走後，立即報警處理。

警方表示，已鎖定竊賊展開調查。

(中時 )