美國總統川普昨（19）日放行，讓美商甲骨文、沃爾瑪和北京字節跳動達成協議，讓短影音平台TikTok繼續在美國運作，川普稱，此筆交易將涵蓋一份50億美元的教育基金，不過字節跳動剛才發布聲明澄清，看新聞才知道要設立這筆基金。

據新浪科技報導，字節跳動今（20）日發布聲明指出，「有媒體報導稱，TikTok將在美國設立一個50億美元的教育基金。特此澄清，我們也是從新聞中第一次聽說50億美金的教育基金。」

「公司一直致力於教育領域的投入，也計畫和合作夥伴、全球股東一起為全球的學生啟動基於AI和視頻技術的線上課堂專案。」

目前尚不清楚川普口中的50億美元教育基金是否確實存在，或是由哪間公司支出。

川普19日在白宮宣布，支持字節跳動和甲骨文（Oracle）與沃爾瑪（Walmart）之間的交易，稱新公司可能在德州成立，將會讓TikTok繼續在美國市場運作，他更聲稱，這筆交易將為美國帶來2.5萬個就業機會，同時也包含一項用於美國教育的50億美元基金，他並未透露哪間公司要支付這筆款項，只說「這是我要求他們作出的貢獻」。

針對川普同意甲骨文、沃爾瑪與字節跳動交易，美國商務部昨日也發布聲明，寬限一周時間，將TikTok在蘋果與谷歌的下架時間延後至9月27日深夜23時59分，給予三方時間完成交易。

針對川普同意放行，北京字節跳動今天稍早也發布聲明回應，「為了確保1億美國用戶能夠繼續使用TikTok這款高人氣的視頻及內容應用軟體，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照此共識，儘快達成滿足美國和中國法律要求的合作協定。」

(中時新聞網)