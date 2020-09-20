教育部109年對外華語教學能力認證考試已在7月25日、26日舉行完畢，共1665人報考，成績單於9月16日寄發。教育部表示，明（110）年起，「華語文教學」科目不再考「是非題」，請有意報考者注意。

為利今年考生查詢成績，教育部於對外華語教學能力認證考試報名系統設有「教育部對外華語教學能力認證考試歷年成績查詢系統」（http：／／gra103.aca.ntu.edu.tw／cpt／queryall／default.asp），考生可自行上網查詢。

這項考試科目包括「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」及「華語口語與表達」等5科，筆試科目60分為及格，口試科目71分為及格，各科目成績依規定可保留3年。

不過教育部表示，今年考量新冠肺炎疫情影響，有部分考生因來台隔離或各國邊境管制致無法參加考試，故今年度將不列入期限計算（即106年度報考的及格科目成績，將可保留至110年12月31日；107年及格科目成績得保留至111年12月31日；108年成績得保留至112年12月31日；109年報考者之及格科目則得保？至113年12月31日）。另本年度報名考試的考生，如因受疫情影響致無法參加考試者，也將辦理全額退費。

教育部提醒有意申請複查本年成績者，於9月26日前（以郵戳為憑）填具「成績複查申請書暨查復表」並檢附原成績單影本、貼足回函郵資，以通信方式向國立台灣大學教務處研究生教務組（網址：http：／／gra103.aca.ntu.edu.tw／cpt／apply／）提出申請，申請複查成績以一次為限，逾期不予受理。

教育部說，由於「華語文教學」科目之「是非題」題型鑑別度不足，考生常發生將「是非題」答案逕填在試卷而非答案卡上失分，自明（110）年起，「華語文教學」科目不再考「是非題」，請有意報考者注意。

(中時 )