基襪大戰第2場，洋基20日以8分完封紅襪寫下10連勝。先發左投傑哈普(J.A. Happ)8局無失分，加上打者首局就攻下分數，跟前一場逆轉相反，洋基幾乎不花什麼力氣就獲勝。特別是弗雷塞(Clint Frazier)繳出1發兩分炮與3安、3打點猛打賞，還有「甲蟲報恩」的小插曲。

第4局弗雷塞敲安上一壘，紅襪投手牽制，他跑回一壘的時候看見壘包旁邊有隻小蟲。他從口袋拿出卡片，刮起小蟲將它放到界外去，以免被一壘手踩扁。大概是好心有好報，紅襪游擊手波格茲(Xander Bogaerts)接著出現失誤，弗雷塞溜上二壘。再來東岡一壘打，弗雷塞回本壘得分！

5局上又輪到弗雷塞打擊，他逮中第一球轟成右外野兩分全壘打，今天銳不可當。弗雷塞原先有態度問題，在休息室抱怨上場時間太少，今年有球打的弗雷塞明顯乖多了。「我拚命才搶到這個機會，在球隊人手充足的情況下可以上場，對我意義重大。」弗雷塞本季出賽33場，打擊率0.306、攻擊指數1.017在陣中僅次於打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)。

基襪大戰本季只剩下最後一場，洋基9勝0敗，跨季對紅襪12勝0敗。前一回把紅襪宰這麼慘要追溯到1950年代，當時紅襪「4割男」泰德威廉斯(Ted Williams)被徵召去參加韓戰，遭洋基乘虛而入。由於藍鳥今日兵敗，洋基領先5場勝差，穩坐美東老二席位。

(中時新聞網)