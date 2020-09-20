「小鬼」黃鴻升本月16號不幸在家中猝逝，享年36歲，小鬼爸爸強忍白髮人送黑髮人的痛，忍悲打理兒子後事，而小鬼的靈堂自昨起開放後，就有超過70位明星好友到現場致意，女星小優也前往向小鬼道別，小優事後則在網上透露，她在靈堂看見小鬼父親轉身悄悄拭淚，這一幕讓她心疼到眼角泛淚。

小優昨到小鬼靈堂致意後，她深夜在網上發文悲嘆：「真的不想po低氣壓的文章，可是眼淚還是不停的流，因為鬼哥的好人緣，演藝圈的大家都一起來看你了」，小優透露，她紅著眼眶、看著小鬼生前的帥氣照，並在靈堂和小鬼說了些話。

黃鴻升的爸爸則強忍喪子之痛，向小鬼的朋友們致意，小優在文中透露：「鬼哥的爸爸過來跟我們致謝，轉過身的背影默默的拭淚，看到這一幕真的很心疼，眼角又泛濫了」，白髮人送黑髮人的痛，讓人心疼。

近日的社群網站都在懷念小鬼，小優也有感而發寫下：「你的笑容、你的歌聲、你的才華，都化成很多美好的照片、影片的回憶，留在我們心中」，小優感性認為，小鬼沒有真的離開「你只是用另一種方式在陪伴大家」。

今天太陽很大 天空很藍 雖然捨不得 還是去跟你道別了 真的不想po低氣壓的文章 可是眼淚還是不停的流 因為鬼哥的好人緣 演藝圈的大家都一起來看你了 紅著眼眶 看著你帥氣的照片 跟你講了一些話 鬼哥的爸爸過來跟我們致謝... 由小優發佈於 2020年9月19日 星期六

(中時新聞網)