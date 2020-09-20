高雄市岡山區8月31日發生一起圍毆事件，一名男子疑似因債務糾紛遭5男1女圍毆，但當時警方到場後，被毆男子不發一語，不願對案情說明，岡山分局日前突破被害男子心防，兵分多路前往高雄、台南逮捕6名涉嫌施暴毆打嫌犯到案，訊後依殺人未遂、妨害自由及傷害等罪嫌移送法辦。

警方表示，31日晚間9點多，警方接獲消防局通報路倒救護案件，前往現場處理後，發現有一名男子蹲坐在路旁，身上有多處疑似遭外力毆打、燒燙所致傷痕，初步警詢時，男子礙於心理恐懼而不願多作說明，但警方仍鍥而不捨積極追查案件真相，並主動報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，經擴大調閱監視器影像及相關資料，以案件分析結果多次與被害人進行溝通後，終於獲得被害人信任，解除對方心理恐懼。

全案經進一步交叉比對被害人警詢供詞與警方擴大調閱監視器影像，掌握涉案車輛後，進而確認涉嫌參與暴力毆打被害人之嫌疑人5男1女共計6人，專案小組於16、17兩日持檢察官核發拘票兵分多路於高雄、台南市區，將涉案6名犯嫌全數拘提逮捕到案並建請羈押，訊後依殺人未遂、妨害自由及傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )