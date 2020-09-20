藝人「小鬼」黃鴻升本月16日被發現倒臥自宅浴室前猝逝，36年短暫生命畫下句點，死訊震驚外界，在娛樂圈擁有極佳人緣的他，驟然離去讓星友們極度感傷，每天都有許多朋友前往靈堂上香哀悼，希望陪小鬼好好走完這最後一程。

小鬼本月16日驚爆在北投自宅無預警猝逝，警方獲報到場時，他倒臥浴室前已無呼吸心跳，明顯死亡多時，事後在家屬同意下，讓小鬼遺體接受檢警相驗，初步判定是心血管疾病，因主動脈剝離而造成血管阻塞，而這通常發生在年齡較高的人身上，而小鬼健康無虞、正值壯年，這年紀發生主動脈剝離，實屬少見。

事發後，星友們紛紛po文悼念小鬼，「零負評女神」林依晨也發文，但內容不只哀戚致意，還有著遺憾，原來她跟小鬼有過合作的緣分，曾一起演出偶像劇《東方茱麗葉》，情誼始於當年，而日前她在街頭偶遇小鬼，卻錯過了最後跟他說話的機會。

林依晨po文，表示上周傍晚5點多，她跟丈夫行經北市東區巷弄間，準備前往參加家族聚會，老公眼尖發現了小鬼，提醒：「誒，那兩個蹲在路邊滑手機的男生，其中一個不是小鬼嗎？」，問她要不要過去打招呼？林依晨當時覺得沒那麼熟不要打擾，沒想到不久後小鬼猝逝，讓她下了重大決定，「以後遇到認識的人，都要打招呼」。

(中時新聞網)