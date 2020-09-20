對美國國務院次卿柯拉克來台成果，蔡英文總統今天表示，此行對印太地區5G安全、數位科技發展、經濟繁榮網絡、能源及基礎建設、全球供應鏈重組等合作都有基本共識，希望雙方能就相關議題和項目積極準備，及早進行台美經濟對話，以促進台美更密切的夥伴關係。

蔡英文總統今天出席危老更都博覽會，在接受媒體聯訪時表示，這次美國國務院次卿柯拉克來台訪問，代表台美這幾年來關係的重大進展。

她說，柯拉克是41年來訪台最高層級國務院官員，顯示美國政府對李登輝前總統以及對台灣民主化貢獻的敬意，也充份展現台美兩國共享民主價值的堅實夥伴的關係。「對於美國政府採取實際行動，展現對台灣的支持，我們表示感謝」。

蔡英文強調，台美關係這幾年有很多實質進展，雙方交流更加密切，這次柯拉克來台訪問期間，無論是在總統官邸的晚宴、到行政院拜訪、與許多不同職掌部會官員的對談，都有涉及台美經濟合作不同層次不同議題的討論。

她說，她已聽取相關簡報，收穫確實豐碩，讓她對台美經濟進一步合作有信心，「我相信透過這次廣泛面對面交流，對於我們面對後疫情時代全球經濟局勢具有正面意義」。

蔡英文表示，此行對於印太地區5G安全、數位科技發展、經濟繁榮網絡、能源及基礎建設這些領域，和全球供應鏈重組這些重要議題的合作，雙方都有基本原則上面的共識，她也希望雙方能就相關議題和合作項目，能夠積極準備進行討論，讓我們能夠及早進行台美經濟對話，以共同促進台美之間更友好更密切的夥伴關係。

至於在官邸晚宴中邀台積電創辦人張忠謀一同出席，蔡英文表示，張忠謀不僅代表台積電，也是台灣科技產業代表，更曾三次代表總統出席APEC領袖會議，以他在台灣產業代表性和相關整體政策的代表性，讓我們覺得有他的參與能讓我們更能掌握世界局勢，也讓世界更了解台灣的情況。

她強調，台灣半導體與資通訊產業絕對是全球供應鏈裡面的關鍵力量，我們努力的方向是可以保護自己，也能夠被世界信賴的資通訊的產業，並能搶佔全球供應鏈的核心地位。

(中時 )