錢櫃大火錢櫃大火造成6死，北市日前宣布針對消費場所擴大強制納保，公共意外保險額度加倍到600萬元，新北市長侯友宜20日受訪指出，新北已責成法制局研議，讓受害者得到適當補償。

侯友宜說，希望從各個面向中充分討論，確保受害者本身權益，新北一定會研修好完善辦法。

(中時 )