北市公共意外險加倍 侯友宜：新北研議中 11:212020/09/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公共意外險加倍，侯友宜表示，新北研議中。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 錢櫃大火錢櫃大火造成6死，北市日前宣布針對消費場所擴大強制納保，公共意外保險額度加倍到600萬元，新北市長侯友宜20日受訪指出，新北已責成法制局研議，讓受害者得到適當補償。 侯友宜說，希望從各個面向中充分討論，確保受害者本身權益，新北一定會研修好完善辦法。 (中時 ) #新北 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仕招基金會 夜訪街友送暖 04:102020/09/20 地方新聞 旺旺志工團支援 仕招基金會夜訪街友中秋送暖 00:242020/09/19 寶島 看屋筆記：新莊炎洲THE ONE(個案＋價格分析) 09:002020/09/20 建案開箱-新北 李登輝追思告別禮拜今天舉行 新北出動450多名警力維護交通 09:192020/09/19 政治 普侯斯662轟 獨居史上第5 04:102020/09/20 運動天地 捐贈導護裝備 和泰汽車守護學童交通安全 04:102020/09/20 產業．科技 設計新北開展 公部門很人文 04:102020/09/18 地方新聞 台南第二家失智友善館揭牌 結合在地文化特色提升失智友善力 19:402020/09/19 寶島 陸港觀盤－那指回跌拖累 恒生科技指數支撐在七千點 04:102020/09/19 全球財經 來釣柚子！八里文旦同樂會開跑 10:592020/09/20 生活 生活熱門新聞 吹8小時冷氣電費4千！他換變頻冷氣爽吹整天 一看帳單傻眼 - 生活 花椰菜、青花菜成份差很大 營養師：3種人不能多吃 - 生活 素食自助餐夾這樣他估60元 一問價格傻眼：祝店家早日倒閉 - 生活 小鬼猝死可能與多囊腎有關 台大醫：患者要做好4件事 - 生活 小弟弟揮手「你先過」駕駛油門一踩悲劇了！ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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