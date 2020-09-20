新北市八里區18日深夜11時許，一對夫妻在龍米路上吵架，33歲魏姓男子突然走向他們介入口角後，走入淡水河中消失不見，路過民眾驚慌報警，消防局員派遣3車7人1船艇搜索均未發魏男，隔日消防人員透過關係人聯繫，才發現魏男從八里徹夜游泳到北市社子島，令救難人員瞠目結舌。

據了解，魏男行為有些異常，在龍米路一段往淡水河方向，先與一對陌生夫妻產生口角後，自行走入淡水河中，目擊民眾緊急報案，消防人員出動3車7人1船艇搜索均未發魏男。

救難人員持續搜尋到19日上午，並透過關係人確認落水男子身分，聯繫其家人行蹤時，卻發現魏男約於今天上午7時許，從台北市社子島爬上岸，讓50餘名漏夜搜救疲於奔命的消防、義消救難人員很訝異。

當地漁民估計，八里渡船頭距北市社子島水域，最近距離有4公里，比泳渡日月潭還要更遠，魏男游了一整夜研判應是幸運遇上漲潮，才能將魏男帶往上游，若不幸遇上退潮，魏男恐已被帶往外海遭遇不測。

(中時 )