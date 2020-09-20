這次「綠衫軍」塞爾提克沒讓前兩戰逆轉噩夢重演了！來到20日東區冠軍賽G3，塞爾提克竟從末節領先20分優勢，被熱火打到讀秒階段只剩5分，所幸這次塞爾提克驚險以117比106滅火，仍在東區冠軍賽居於1勝2敗落後，G4將會延到24日才打。

一開賽塞爾提克隨即掌握領先優勢，打到首節還剩5分06秒，海沃德總算替補上陣，他一上場也立即妙傳給蒂斯上籃取分，更投進中距離，展現他早已準備好的備戰狀態，有了他傷癒復出激勵，塞爾提克打完首節，就以31比22領先。

塞爾提克次節雖把領先擴大到兩位數，熱火菜鳥射手希洛卻突然爆發，單節4顆三分球、獨拿16分，幫助熱火逐漸追上，幸好塔圖與傑倫布朗接連快攻取分，帶領塞爾提克重新擴大領先優勢，上半場結束，塞爾提克仍以62比50領先。

靠著傑倫布朗持續爆發，塞爾提克第3節很快把領先差距擴大到19分，可是隨著先發中鋒蒂斯4犯離場，塞爾提克又被追成只差9分，彷彿前兩戰噩夢即將重演，幸好肯巴沃克先是中距離命中，接著塔圖連拿5分，塞爾提克重新拉開。

打到末節還剩7分13秒，塞爾提克擴大領先到20分，可是熱火再打出11比2追上，甚至靠著阿德巴約最後55.9秒上籃，雙方差距只剩5分，幸好接著史馬特8罰俱中，及時撲滅熱火最後反撲氣勢，塞爾提克總算在東區決賽開張。

前役賽後跟史馬特爆發激烈口角的傑倫布朗，20日貢獻26分、7籃板及5助攻，塔圖也有25分、14籃板及8助攻，肯巴沃克21分，史馬特19分，傷癒復出的海沃德6分、5籃板及4助攻；熱火則以阿德巴約27分最高，希洛替補拿22分。

(中時 )