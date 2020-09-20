大批聲援民眾19日深夜前往六家派出所抗議。（莊旻靜攝）

法稅改革聯盟志工18、19日至竹北市一處社區門前舉牌抗議，使居民及被指涉者心生恐慌。（讀者提供）

法稅改革聯盟多名志工19日下午至竹北市一社區舉牌，海報上指名道姓，質疑李姓執行官領了多少獎金，其中1名黃姓女志工遭警方帶回，20日凌晨以恐嚇、妨害名譽、違反個資移送至新竹地檢署，百名支持者19日深夜聚集在六家派出所外抗議，20日凌晨又前往地檢署聲援，檢方裁定黃女限制住居。

陪同黃女前往舉牌的志工指出，此案在19日下午6點許發生，十多名志工當時在竹北市1處住宅社區舉牌，牌子上寫「行政執行署新竹分署主任執行官李○○，太極門案你到底領了多少獎金？10萬？100萬？1000萬？趕快吐出來!!!」志工指出，近2個月在新竹20多個地點舉牌抗議，且此牌也非首次拿出，不解為何遭警盤查、帶回，甚至是移送。

據了解，志工在18日即前往該社區門口舉牌，到19日已是第2天抗議。李姓執行官20日受訪指出，自7月初抗議民眾在她辦公室外面舉牌抗議，甚至認得她的車牌，也拍打她車窗、要求她下車，或是對她謾罵、叫囂，使她恐慌，18日發現有民眾在她住家外舉牌，更使她畏懼、不敢返家，不僅影響家人，也威脅到人身安全，她也質疑「為什麼知道她住處何在？」

李姓執行官表示，她身為國家公務員，依法行政，也不能因此怠工，而機關尚未對此提出相關告訴，但也保留法律追訴權。

而法稅改革聯盟志工解釋，並不知18、19日舉牌地點為李姓執行官住處，且也曾在新竹執行署前舉過同張海報，此次遭移送，質疑警方執法過當。黃女的女兒也透露，她在事發時去找母親，也用手機側錄，卻遭警方喝止，過程也使她心生畏懼，認為警方如港警。

為了聲援黃女，平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟百人「包圍」派出所，新竹縣警局竹北分局長謝博賢也親上火線解釋，因海報上揭露李姓執行官全名，且在其住處前舉牌抗議，涉妨害名譽、恐嚇、違反個資，警方經請示新竹地檢署，警詢後以相關案由移送。

不過現場志工仍群情激憤，前台灣大學法律系教授陳志龍也表示，志工舉牌的海報內容屬於言論自由，並非不實描述，且以傳票可以解決，不必到地檢署夜間訊問，質疑此舉為濫權。現場志工也全程直播此衝突，也有志工以英文解釋現場發生狀況。

法稅改革聯盟為抗議新竹執行署強制拍賣太極門位於苗栗山區的土地，近2、3個月在新竹地區四處舉牌抗議，包含人潮聚集之處，據了解，志工18、19日連續2天前往竹北高鐵區一處社區前舉牌，因鄰近李姓執行官私人住宅，而提出告訴。

謝博賢表示，警方尊重民眾的表意自由，但率眾至公務員住居附近指名道姓，危及他人人身安全，作法已跨越法律紅線，相關案件已進入訴訟階段，靜待司法調查結果。

(中時 )