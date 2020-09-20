前華泰大飯店蕭姓女副理，被控於去年2月間登入飯店管理系統，4度擅自刪除飯店各分館的客戶合約、訂房記錄共607筆，飯店憤而提告，台北地院依妨害電腦使用罪判蕭女徒刑3月，可易科罰金。

檢方起訴指出，36歲蕭女是2017年7月至去年3月止，在華泰大飯店擔任客房業務部業務副理，竟於去年2月14日、15日兩天在華泰大飯店辦公室內，以其帳號、密碼登入飯店管理系統後，刪除Hotel Quote(南京館）132筆、華泰瑞舍116筆、華泰王子飯店292筆、Hotel Proverbs(大安館）67筆，共計607筆飯店商務合約及訂房歷史記錄等電磁紀錄。

法院審理時，蕭女認罪，有請求判處緩刑。法官認為蕭女刪除飯店電腦電磁紀錄，除對飯店造成損害，亦危及電腦系統安全性，所為不可取；審酌她刪除資料高達607筆，不宜宣告緩刑，判處徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

(中時 )