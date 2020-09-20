悍將球團今與郭俊麟正式達成簽約共識，雖郭俊麟選手目前尚在復健階段，但球團考量其豐富之國際賽事經歷及旅外背景，仍於今年季中選秀第二輪指名加盟，新秀簽約大限就在明日，只剩味全龍王維中、中信兄弟余謙這兩位第一指名還沒談好。

郭俊麟選秀前宣布開刀，不過富邦悍將仍相當看好他，並將全力協助郭俊麟復健治療，期盼他能夠早日以健康的身體，在台灣球迷面前展現身手。雙方最終以一軍35萬元月薪以及100萬元的激勵獎金，另復健期12萬，二軍16萬，達成約1.5年合約的簽約共識，球衣背號18號。

1992年在新竹出生的郭俊麟，青少棒時期就讀台中西苑高中，即以過人的棒球天分開啟國手之路，入選中華代表隊參加亞洲青少棒錦標賽，2010年起就讀台灣體育運動大學，更開始連年穿上國家隊球衣為國出征，以優異的成績引起國內外球隊的關注。2014年郭俊麟正式加盟日本職棒埼玉西武獅隊，成為繼富邦悍將現任顧問郭泰源之後，第四位加盟西武隊的台灣球員。

郭俊麟有豐富國際賽事經驗，在2014年的第一屆U21世界盃中，先發2場繳出14局10次三振僅失1分的超優質成績單，不僅為台灣捍衛了主場優勢，更把首屆冠軍留在台灣。之後更入選2014年的仁川亞運、2015年的第一屆世界12強棒球賽以及2017年的第四屆世界棒球經典賽，幫助台灣拿下一次又一次的佳績。

郭俊麟在今年六月初開刀治療，目前復健進度良好，悍將球團也對這位28歲的年輕球員寄予高度期望，並提供完善的復健治療協助。在與郭俊麟完成簽約後，富邦悍將今年季中選秀指名的9位球員以及2位自主培訓均已和球團達成簽約共識，正式加盟富邦悍將，球團也期望每一位選手都能發揮潛能，為支持悍將的球迷們繳出亮眼的成績單！

味全龍需要看板球星加入，成為明年進入一軍的話題，提出百萬月薪、複數年合約，希望王維中點頭留在台灣；而中信兄弟也提出誠意價碼，就看余謙要不要接受。

(中時 )