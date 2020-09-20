這些配對讓人心動不已！

韓劇裡的各種CP組合總能成為網友討論的話題，無論是甜蜜愛情的情侶組合，或者是情深意重的友誼關係，有時候就連相愛相殺的角色關係，都能擦出意想不到的火花。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出2020年1-8月開播韓劇之中，網友們討論度最高的CP配對組合，快來看看大家都在聊哪些讓人難忘的韓劇角色吧！

第10名：《雙甲路邊攤》月妵、韓江培、鬼班長李憲

演員：黃正音、陸星材、崔元英

改編自同名網漫的《雙甲路邊攤》，算是一部治癒心靈的韓劇，改編自同名網漫，劇名之「雙甲」意為路邊攤的老闆與顧客「雙方都是甲方」，描述神秘路邊攤的老闆娘與打工青年，靠著進入客人的夢境，來幫他們解除心中委屈和遺憾。

其中飾演鬼班長的崔元英只要和飾演老闆娘月妵的黃正音在一起，一定吵個沒完，但男方總是在危急時刻奮不顧身地保護她，加上飾演打工仔的陸星材，路邊攤三人組合CP搶眼度節節高升。

第9名：《便利店新星》崔大賢、鄭新星

演員：池昌旭、金裕貞

《便利店新星》是改編自19禁漫畫的浪漫愛情電視劇，女主角是一個改過自新的不良少女，個性非常有義氣且善良，認真勤勞地證明自己的價值。

劇中池昌旭和金裕貞分別飾演呆萌的暖男超商店長與四次元的天真惡女打工仔，CP感超強大，眼神一對到就不時相視甜笑，呈現出可愛甜蜜的氛圍，讓導演都忍不住說：「他們太接近了，我想阻止他們！」

第8名：《天氣好的話，我會去找你》穆海媛、林恩燮

演員：朴敏英、徐康俊

《天氣好的話我去找你》改編自李道宇作家的同名小說，是一個溫暖人心的治癒愛情故事，對城市生活感到疲憊而回到北峴的海媛，與經營獨立書店的恩燮重逢。

外表登對、眼神充滿故事的兩個人，光是在讀本會時站在一起合照就CP感滿滿，雖然播出的步調不快，但卻讓人看了感到很溫暖，受到許多喜歡文青類劇目的粉絲推薦。

第7名：《哈囉，掰掰！我是鬼媽媽》車宥利、趙鋼和、吳珉貞

演員：金泰熙、李奎炯、高甫潔

車瑜理和曹鋼和原本是一對很幸福的夫妻，卻因為一次意外陰陽兩隔，演員金泰熙和李奎炯的搭配樸實又有默契，就像我們生活中的那種平凡夫妻，甜蜜的日常面對生死離別，肝腸寸斷的模樣讓人看了揪心不已。

另外，曹鋼和以及再娶的妻子吳珉貞，雖然總是相敬如賓，但在某些細節裡仍然可以看見兩個人對彼此的心意與重視，三人心動且心痛的互動受到網友的讚賞。

第6名：《惡之花》白熙成（都賢秀）、車志元

演員：李準基、文彩元

近期討論度極高的《惡之花》是由李準基和文彩元主演，兩人在劇中的角色深深相愛，卻又隔著一個天大的秘密，一個是借用白熙成身份的連環殺人案嫌疑犯都賢秀，一個則是深愛著「白熙成」的刑警車志元，劇情既矛盾又懸疑。

這對CP在劇中的關係可說是「讓人喘不過氣」，又甜又虐，充斥著各種高能燒腦元素，讓觀眾時不時感到心悸。

第5名：《機智醫生生活》李翊晙、安政源、金雋婠、楊碩亨、蔡頌和

演員：曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都

「醫大五人幫」從醫學院開始就是好友，畢業後他們在不同科室為生命而奮鬥，同時組成樂團，五個人之間像友情又像親情的濃厚情誼，就是這部戲最重要的看點。

其中，像是曾經「雙向暗戀」的翊晙和頌和，還有讓觀眾無比焦慮的政源冬天線，以及意純和雋婠的組合，讓這部戲更加豐富，劇中針對每對組合還設計了許多暗示巧思，耐人尋味的尋寶感也成為受歡迎的原因之一。

第4名：《夫妻的世界（夫婦的世界）》池善雨、李泰伍、呂多景

演員：金喜愛、朴海俊、韓素希

《夫婦的世界》劇情可說是各種狗血超展開，池善雨和李泰伍這對夫妻，沒演幾集就宣告拆夥，李泰伍和小三呂多景修成正果，隨著劇情發展，三人之間的關係幾乎只能用「亂七八糟」來形容，這三個角色之間的愛恨情仇，也成為時下最熱門的話題。

第3名：《The King： 永遠的君主》李袞、鄭太乙

演員：李敏鎬、金高銀

相較於其他韓劇的CP，這部的男女主角被網友認為是2020韓劇中CP感比較不濃烈的組合，加上劇本和後製略顯混亂粗糙，連帶影響大家對角色的投入。

不過，因為李敏鎬與金高銀的組合，本身就是話題滿滿，吸引了不少觀眾因此開始看起這部劇。其實這部戲也有喜歡的粉絲稱讚劇情新穎、暗藏燒腦線索，情侶間的吻戲也拍得挺浪漫。

第2名：《梨泰院Class》朴世路、趙伊瑞、吳秀雅

演員：朴敘俊、金多美、權娜拉

這部大概是今年最讓人覺得熱血沸騰的韓劇了，大家的心動帥歐巴朴敘俊飾演男主角朴世路，頂著栗子頭的模樣爆紅颳起流行風潮。

男主角堅持著信念踏上復仇之路，為了達成目標，即使非常喜歡初戀秀雅也沒有行動，最後愛上反社會人格、總是在身邊支持他的女主角趙以瑞。在理解朴世路的想法之後，以瑞和秀雅都用自己的方式幫助他，三人之間化學效應迸出滿滿的火花。

第1名：《雖然是精神病但沒關係》文鋼太、高文英、文尚泰

演員：金秀賢、徐睿知、吳正世

無論在劇情、角色設定都充滿暗黑童話故事感的《雖然是精神病但沒關係》，男女主角金秀賢和徐睿知之間，由於性格衝突產生許多火花四射的場面，完全不必多加贅述光看劇照也能感受到。

劇中有很多很重的情緒戲，男女主角談起戀愛來也是高潮迭起，另外飾演哥哥尚泰的吳正世，完美詮釋自閉症的角色，和金秀賢之間的兄弟情誼讓人十分動容，是受到許多劇迷推薦必看的好戲。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月21日至2020年09月19日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020年1-8月開播韓劇劇中CP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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(中時新聞網)