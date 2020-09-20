在教師節前，宜蘭縣政府今天（20日）在縣府大廳舉辦表揚典禮，今年有84名校長、老師獲得表揚，當中獲得教育部師鐸獎是三星國中校長張煇志，獲教育部杏壇芬芳獎是清溝國小教師徐芷楹，岳明國小、三星國中獲頒教學領導卓越獎。

除了張煇志與徐芷楹獲得教育部殊榮外，今年獲得特殊優良校長有羅東國中沈如富等10人，特殊優良教師有中山國小附設幼兒園吳惠玲等43人，資深優良教師有北成國小楊梅花等29人。

宜蘭縣長林姿妙表示，為提前慶祝教師節，表達對教師任重道遠的敬意，舉辦表揚大會意義非凡，在孩子成長的過程中，老師扮演重要的角色。她強調，縣府什麼都可以省，但對教育的預算絕對不可省。

縣府教育處表示，獲獎的教育人員耕耘杏壇教化英才多年，對孩子的用心及教育工作上的付出有目共睹，每一位老師都帶著對教育的堅持與執著，讓每個孩子找到自己的航道，勇敢航向光明未來。

(中時 )