對中共軍機連續跨越海峽中線，甚至模擬轟炸美國關島，蔡英文總統今天表示，中國這段時間以來的軍事活動，「這不就是武嚇嗎？」她呼籲中共自我克制「不要挑釁」。這些舉動讓各國看清楚，中國的存在確實有侵略性也會帶來威脅，這不僅是兩岸問題更是區域的安全問題。

蔡英文今天出席危老更都博覽會，會後接受媒體聯訪，面對中共軍機近來頻繁擾台且連續超越海峽中線，蔡英文表示，我們要看的不僅是台海局勢，而是區域整體的局勢。

她說，中國那段時間以來，尤其是這幾天軍事的活動，我們一般講文攻武嚇，「這不就是武嚇嗎？」我相信這些動作，對中國的國際形象來講是沒有幫助的，另外一方面，因為這些動作，讓台灣人民可以更警覺，也更了解中共政權的本質，區域其他國家也更了解中國所帶來的威脅性，「我們在這裡呼籲中共，必須要自我克制，不要挑釁」。

此外，針對解放軍公布模擬轟炸美國關島影片，且選擇在美國次卿柯拉克離開台灣之際釋出，蔡英文強調，這件事情可以看出，近來他們一連串的軍事活動，不僅是兩岸問題更是區域的安全問題。

她說，中國這種不斷的軍事行動，對中國來說，已讓整個區域國家的印象愈來愈清楚，也就是說，中國的存在確實是具有一定的侵略性也會帶來一定的威脅，整個區域不只是台灣都會更加警覺，也更加了解中共政權的本質。

(中時 )