運動家隊昨天以6比0完封巨人隊，確定晉級季後賽；今（20）日又以6比0完封巨人隊，運動家登上美國聯盟西區王座的魔術數字只剩M1，最快明天即可將魔術數字歸零。運動家上次在美西封王是在2013年，前兩年都是以外卡晉級。

運動家22歲的左投盧札多今天先發6局，被擊出5支安打，送出7次三振、無四壞球、未失分。前6局運動家僅以1比0領先，戰局相當緊繃，巨人隊先發投手高斯曼投6局僅失1分，表現亦佳，形成投手戰。直到7局下高斯曼退場，由塞爾曼接替，運動家才把握機會，長短程安打、全壘打兼施，一口氣攻下5分奠定勝基。

美聯西區排名第2的是太空人隊，今天以3比2逆轉勝響尾蛇隊，也使運動家隊封王得再往後順延。目前運動家排在美聯第3種子，如果照目前的情勢來看，外卡戰應該會碰到第6種子太空人隊，今年雙方對戰9場，運動家以7勝2敗佔上風。

(中時 )