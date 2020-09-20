◎飯店月餅禮盒 加倍奢華療癒人心

台北福華大飯店今年精心打造多款帶新意的月餅禮盒，共6款月餅禮盒已有4款早已熱銷一空。其中由飯店內江浙菜餐廳「江南春」主廚依循古法精製的蘇式月餅系列堪稱經典，純手工將油皮及酥皮層層疊製成鬆軟外皮，無論包入鹹或甜的細緻內餡皆搭配出多層次口感和誘人滋味。

◎奢華感滿點 月餅禮盒拚顏值玩造型

許多飯店今年推出的月餅禮盒，除了有星級飯店廚藝團隊的品質保證，更花巧思在設計禮盒外型，讓民眾享用完後還能將造型盒當做實用的收納盒，成為今年月餅禮盒戰的大賣點。

◎送錢不如送禮 飯店月餅發疫外財

企業大單挹注，五星級飯店為搶攻秋節商機推出月餅禮盒，意外開紅盤，不僅較往年提前近1個月完銷，有些已買不到，晶華、君品、喜來登、遠東、君悅、六福等業績均較去年成長1到2成，撿到「疫」外之財。

◎中秋只能送月餅？亞尼克送禮TOP3推薦

今年各業者中秋送禮戰提前開打，中秋送禮更不再只是一成不變的月餅，亞尼克看準中秋送禮需求，採「門市」、「網購」、「YTM」等多管服務，提供消費者最便利省心又多元的選擇。亞尼克中秋送禮TOP 3推薦:「黃豆粉蕨餅生乳捲」、「焦糖奶油夾心」、「巴斯克生起司」！

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(中時新聞網)