藝人黃鴻升16日驚傳猝逝，事發突然，引發娛樂圈一片譁然，從昨（19）日開始，為期3天開放弔唁，許多親友及粉絲紛紛到場致意。不過日前臉書社團卻有一篇匿名發文，內文直指小鬼因不叫該平台外送，如此一來意外也不會發生，該篇文章引發爭議，隨即刪文後，仍被網友截圖存證、轉發。

該篇文於臉書《靠北熊貓2.0》發文，內文寫道「誰叫小鬼不叫我們foodPanda，這樣晚上找不到人就會有人發現了啊！因為foodPanda會踹門進去送餐。」匿名發文者或許以為這是一種幽默，但文一曝光，立刻引發網友撻伐，並指出難道該版版主都不審文了嗎？有網友留言指責，「你真的很沒教養！留點口德」、「滿有事的，留點口德吧」、「別拿已逝者開玩笑，留點口德」、「拿他開玩笑你覺得很幽默」等。由於該篇文引發不少網友不滿，隨即刪文後，仍遭網友截圖存證、轉發。

臉書粉專上的匿名發文，引發網友不滿，即使已刪文，仍遭網友截圖轉發。（圖／翻攝自靠北熊貓2.0）

由於小鬼黃鴻升突猝逝後，也曾有酸民至峮峮的臉書留言「妳的砲友死翹翹」，同樣引發網友不滿，而事後網友將其身分肉搜，發現疑似是海巡署的官兵，還貼出他的職級單位，就連摩托車號碼都被揭露，大頭照也在留言串瘋傳。

小鬼黃鴻升於18日下午在板橋殯儀館解剖後，初步研判定死因為疑似心血管問題，經紀人證實是「主動脈剝離造成血管阻塞」，小鬼平時都有定期做健檢，一切正常。小鬼的靈堂19日起將開放3天，供親友及演藝圈友人弔唁，粉絲可在一樓致意追思；告別式與出殯還沒確定，也不會對外公布，請外界給家屬隱私。

(中時新聞網)