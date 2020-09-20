據36氪報導，TikTok近期將開啟一輪Pre-IPO融資，甲骨文和沃爾瑪將在此輪融資共計投資近1000億元 （人民幣，下同）。 該輪融資完成後，TikTok的投後估值將達到近5000億元（約625億美元），同時，字節跳動將繼續掌握TikTok的控制權，甲骨文和沃爾瑪則會分別獲得TikTok 12.5％和7.5％的股份。

據《環球時報》援引外媒消息，川普9月19日離開白宮前往參加競選集會時告訴記者，在原則上同意了這筆交易（美國政府收到的TikTok的解決方案），隨後美國商務部宣佈，將推遲TikTok的下載禁令至9月27日。

9月20日，字節跳動發佈聲明稱，為了確保1億美國用戶能夠繼續使用TikTok這款高人氣的視頻及內容應用軟體，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪就「雲上加州」方案達成原則性共識。

(旺報 )