世界自由民主聯盟（簡稱：世盟）繼於6、7、8月成功舉辦歐洲、亞太與北美地區三場視訊論壇，主題聚焦於「新冠肺炎後疫期對自由、民主、人權的挑戰」，獲得熱烈迴響，將再於台北時間9月23日晚上11：00 ~01：00 (中美洲時間09：00 ~11：00)舉行相同主題的拉丁美洲地區視訊論壇，探討拉美地區艱困的疫情與人權問題。

本會議主席是世盟中華民國總會理事長曾永權，世盟中華民國總會總會長饒穎奇將蒞會致詞，世盟祕書長劉廣平擔任主持人。與會發表專題演講的各國代表有：世盟墨西哥分會會長／律師暨前大法官郝雷齊、世盟委內瑞拉分會會長暨前駐聯合國大使阿克雷、世盟智利分會會長／智利獨立民主聯盟秘書長暨前國會議員沙拉貝里。

與談代表則有：世盟哥斯大黎加分會會長暨前駐華大使阿爾華雷斯、世盟尼加拉瓜分會秘書長暨前中美洲議會議員蘇阿瑞絲、世盟烏拉圭分會會長／參議院紅黨書記暨前國會議員艾斯畢諾沙、世盟厄瓜多分會會長阿布哈、世盟海外發展委員暨世界台灣商會榮譽監事長邢增輝。世盟的會員遍佈全球，多屬當地關心自由民主與人權的政治領袖、專家學者等，如今以視訊探討拉美地區艱困的疫情與人權問題。

曾永權表示，前三場北美洲、亞太及歐洲地區的視訊論壇，非常感謝各國與會代表的專業暢談，並獲得全球觀眾的關注、好評與迴響，透過分享各國相關防疫經驗，尋找機會進一步深化國際合作，來共同對抗新冠肺炎。少數國家以防疫為藉口，任由民粹主義由內銷轉外銷，助長民族主義逆向成長。但是民主體制是否能因新冠肺炎疫情而產生「抗體」，還是就此埋下病灶，形成傷害民主的「破口」，值得各國關切。

曾永權也強調，新冠肺炎仍不斷蔓延，必須全世界共同合作來應對。研發製作疫苗及治療的藥物則是世界公民的共同目標和公共財，切不可採行貿易保護主義或以市場經濟來論斷，更不可有私人或政治利益的立場凌駕公共衛生與大眾健康之上的想法，否則新冠肺炎勢將反覆爆發，延後正常生活及阻礙經濟復甦，更可能對人類社會產生長遠的結構性影響，除了生命健康受到威脅外，也可能顛覆我們長久所堅持的自由、民主價值，值得我們大家審慎思考。

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