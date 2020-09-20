網友用Google trends搜尋分析，以新北市搜尋熱度最高。（截自PTT）

最近網路突然瘋傳一段女子不斷低頭在男子腿間吞吐的性愛片，由於該女子極度神似33歲G奶女星熊熊（卓毓彤），吸引大批網友瘋狂「求上車」熱搜。甚至有網友以Google trends的搜尋熱度做比較，發現全台各縣市以「新北市」佔最多數，引發網友爭論。

女星熊熊最近盛傳懷孕，而孩子的爸疑似就是曾開著一台霸氣車牌「0857」特斯拉的富二代鄭旭哲，只是正當外界期待她公布好消息的同時，18日卻有一段長度3分16秒的性愛片外流，引發網友暴動。

據悉，影片中長相激似熊熊的正妹，穿著黃色上衣，頭戴可愛兔耳髮帶，趴在床上不斷幫一位男子服務，還不時傳來男子舒服的呻吟聲，令人聽了臉紅心跳。影片最後就在男女激烈交合中畫下句點。

這段影片也讓「熊熊」登上熱搜排行，有網友在PTT發文，表示從18日晚間9時開始，「熊熊」在Google trends的搜尋熱度就不斷上升，該網友甚至還細心觀察到，以新北市搜尋佔最多數，發問：「新北市的人是不是比較愛熊熊呀？有沒有卦？」。

PTT鄉民紛紛回應：「居然不是新竹」、「笑死哈哈哈」、「新北都愛打籃球」、「笑死 新北人都熱愛打球啦 你不懂」、「新北出噁男」、「對不起，我貢獻了好幾次」、「腥北市不意外」。

也有網友認真表示：「人最多呀…」、「新北就人多，沒第一才奇怪ㄅ」、「正常吧 新北人口400萬 第二多的台中只有280」。

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(中時新聞網)