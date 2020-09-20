國內新冠肺炎境外移入病例頻傳，依照規定，從國外入境都得隔離14天，外界好奇防疫旅館到底跟一般旅館有何不同？住1晚多少錢？有網友分享，1晚要價2300元的防疫旅館，一開房門令人傻眼，簡直像「博物館」，大嘆：「實在丟國家的臉！」

網友PO出自己住的防疫旅館，沒有窗戶、床鋪凹陷、沒第4台，設備復古宛如「博物館」。(圖/截自臉書爆料公社)

網友PO出1晚要價2300元的防疫旅館，簡陋程度令他傻眼。(圖/截自臉書爆料公社)

這名網友在臉書《爆料公社》發文表示，剛從大陸回來，依規定赴防疫旅館自我隔離，但沒想到一開房門發現，小得可憐、沒有窗戶的房間飄著霉味、空調無法調整、床鋪凹陷、沒有第4台，連Wifi也不給力，設備復古的程度宛如「博物館」，質疑這樣的房間怎麼當防疫旅館？1晚還要價2300元，實在丟國家的臉！

照片曝光後，網友直呼不可思議，紛紛回應「這是旅社不是飯店吧」、「不知道中間被剝削抽了多少」、「這種旅社大概1天1000左右而已」、「2300元是不是有包含別的費用？櫃台等你電話等很久了耶」、「等等應有送歐西摸理的內將會敲門XD」「隔離2星期住這可能真的會瘋掉」。

(中時新聞網)