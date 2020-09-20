衛福部長陳時中日前在迪化街，被民眾曾真珠怒嗆開放萊豬，事後曾真珠遭網君起底、攻擊，國民黨革實院長羅智強特地在臉書發文，聲援曾真珠。

羅智強說，給曾真珠大姐一個讃，因為站出來嗆陳時中，曾大姐被民進黨撲天蓋地的肉搜、追殺、霸凌。他要説的是，真是金銀嬌貴的陳時中，罵不得嗎？

他說，曾大姐是國民黨黨員又如何？他去永樂市場前根本不認識她；她上台演講後，他才知道她是國民黨黨員。

羅智強說，他要問陳時中和民進黨民進黨的人沒有在街上嗆過馬英九嗎？馬路是民進黨開的，只有民進黨可以在路上嗆人，別人都不可以？

他說，他已講了287場街頭演講，誰要來支持，誰要來嗆他，他都歡迎，這就是民主社會。國民黨志工也一樣是台灣人民，當然有表達意見的權利。民進黨是在冷氣房𥚃掌權太久，所以連不分黨派的人民都有表達權利的自由都忘了嗎？

羅智強說，這287場演講，他被罵過、嗆過、甚至被打過，但他從不畏縮， 依然勇往直前的繼續站在街頭風吹日曬雨零的街頭演講。而陳時中，一位民眾，在幾十公尺外罵你一句，馬上就動員1450大隊追殺，民進黨真是好威風啊！

羅智強強調，他告訴陳時中、告訴民進黨，過去的國民黨的人也許看到網軍站出來霸凌同志，會立刻嚇到龜縮起來，但他是羅智強，你越罵曾大姐，他越是站出來為曾大姐說話。曾大姐加油，我們一起為她加油！

(中時 )