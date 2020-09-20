黃鴻升（小鬼）日前因「主動脈剝離造成血管阻塞」猝逝，享年36歲，令親友及粉絲悲痛不已。設於民權東路上的靈堂自19日一連三天供親友及粉絲弔唁，今（20日）是靈堂開放第二天，秘戀一年半的女友峮峮，連續兩天到靈堂陪伴摯愛，李千娜、許傑輝、戴祖雄、Lulu、郭彥均、陳謙文、大牙與老公、庹宗康、NONO、張立東、Lulu、郭彥均、王宇婕、Janet、大霈等藝人都前往靈堂致哀。

小鬼入行之初曾與許傑輝合作主持公視《下課花路米》，許傑輝今帶著昔日工作夥伴一起前來弔唁。他私下受訪時表示，「小升主持的第一個節目是《下課花路米》，今天公視製作團隊和主持群都來跟他說說話。今天很多人都跟他說話，我對他說，如果有什麼需要我幫忙的，我做得到的，請來夢裡跟我說」。

許傑輝說，2002年小鬼加入《下課花路米》時，第一次出外景也是他帶小鬼的，「他問我要怎麼主持才會把節目做好？我回答他《要認真》」，後來小鬼主持了1百多集。他回想起以前過年會包紅包給小鬼，小鬼都不好意思收下，「要ㄉㄨ很久才收，妳看他是不是一個很棒的孩子！」

許傑輝透露，小鬼曾開口希望能收他為徒，「我說教學相長不用分師徒」。兩人是否曾師徒相稱？他低調地說，「這時有太多人搶著這個頭銜了」。他進一步透露，「去年小鬼有入圍金鐘但沒得獎，我是評審，他有來請教我如何改進」。

(中時 )