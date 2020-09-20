楊姓男子利用交友軟體「探探」結識周女，並在臉書、IG貼文搭遊艇出遊照等炫富動態，佯稱普洱茶、虛擬貨幣投資獲利頗豐，周女誤信並向銀行貸款80萬，經過3個月，楊則稱普洱茶以半價賣出，虛擬貨幣價格波動，周女始知遭詐，檢察官以楊男從頭到尾都沒有購得普洱茶，依詐欺罪提起公訴。

周男在交友軟體上暱稱「Simon」，在社群網站上，佯稱想學投資普洱茶，並告訴周女「普洱茶越來越多人喝，放越久價格越好，越早投資賺越多」，並以搭遊艇出遊、出國旅遊炫富，讓周女誤以為周身價非凡，進而決定投資。

起訴書指，去年11月26日，周女先在大同區一間超商交付訂金2萬，約定以每罐12萬元購買6罐，再加上每顆50元的Unic Coin虛擬貨幣1600顆，總共80萬元，為了能及時付款，避免錯過投資良機，周女孩向銀行貸款，將尾款78萬匯給楊男。

今年2月14日，楊男將周女購得的普洱茶其中2罐，以每罐6萬元賣出，周女不滿普洱茶行情看俏，為何賠售，甫質問剩下普洱茶去處，楊卻支吾其詞，無法交代普洱茶產地、年份、重量以及存放地點。案經檢察官調查，楊無法提出購買證明，以及虛擬貨幣的去處，檢方認定，楊涉犯詐欺罪嫌，依法起訴。

(中時 )