苗栗縣在地文化推廣協會在竹南番社的陳家古厝展出300年前番社采風圖，結合創新數位互動式展覽，以多媒體互動設計重現平埔原民風俗。（苗栗縣在地文化推廣協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣在地文化推廣協會在竹南番社的陳家古厝展出300年前番社采風圖，結合創新數位互動式展覽，以多媒體互動設計重現平埔原民風俗。（苗栗縣在地文化推廣協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣在地文化推廣協會在竹南番社的陳家古厝展出300年前番社采風圖，結合創新數位互動式展覽，以多媒體互動設計重現平埔原民風俗。（苗栗縣在地文化推廣協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣在地文化推廣協會將台灣西部原住民生活風俗紀錄，帶進竹南番社的陳家古厝，將300年前的古圖設計為創新教育內容，邀請鄰近學校透過多媒體互動展覽形式，一同認識在地文化。

竹南番社自清朝起即是道卡斯族的中港社聚居地，其中「番社30陳家古厝」門前，更有著地方頭目家前庭，昔日族人聚會以鵝卵石鋪設廣場的遺跡。陳家古厝屋主陳保成表示，古厝作為一個文化研究場域，將地方文化教育推廣出去為重要使命，透過策展方式，讓文化呈現深度與廣度。

即日起，苗栗縣在地文化推廣協會在陳家古厝規畫「番社風采」台灣番社采風文化展，展出收藏於國立台灣圖書館的番社采風圖，借鏡國立台灣圖書館「采風新繹」展覽內容，將古圖重現於三合院，結合東南科技大學設計的數位內容與中研院史語所的圖解注釋，再加上12位在地書法家的書寫藝術，以多媒體互動方式，展現300年前的古圖風采。

策展人張海翎說明，番社采風圖記錄清朝期間台灣西部原住民生活風俗，為考究台灣原住民的重要記錄，展覽策畫采風原圖區、清領時期台灣西部原住民分佈解說區、采風動畫視聽專區、主題圖書區、采風小遊戲線上互動區，除靜態圖片書畫欣賞之外，還有數位互動樂趣 。

張海翎表示，觀賞展覽可提升文化、藝術素養，本次展覽將古圖設計為淺顯易懂的短篇故事，輔以數位影片來教學，加上刺激圖像記憶的拼圖遊戲、偵探解謎遊戲、線上記憶遊戲等多媒體互動設計，加強孩子對在地文化的認知外，更可培養孩子藝術賞析的素養。

陳保成也感謝在地書法家，以書法藝術讓展覽提升至更高的層次。他說，從地方或是國家永續經營來看，文化絕對是永續發展的底蘊，歡迎縣內的國中小學教育單位預約參觀，以不同觀點認識家鄉文化。

(中時 )