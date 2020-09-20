美國衛生部長阿札爾、國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach），先後訪台，外交部表示意義重大。而美方指出，柯拉克是要來參加前總統李登輝的告別禮拜，未提及雙方將舉辦「台美經濟與商業對話」，引發外界猜測。國民黨副秘書長李彥秀則質疑，「美豬換得一場空，次卿來台加軍購？」

李彥秀在YAHOO「風向台灣！」中談到，「柯拉克表明這次不會談經濟相關問題，不僅會讓國人懷疑說每次綠營習慣做大外宣，像上次阿札爾來台就說有可能換到疫苗或未來新解藥，但不僅沒換到新藥，反而來台灣目的是，決定明年1月1日開放瘦肉精美豬進口」。

李彥秀直言，「這次柯拉克來，我們更擔心沒有換到應該要有的雙邊組織架構，最後可能換來的就是要一次性買7項軍購，這樣的作法其實是偷雞不著蝕把米，反而是賠掉國人的健康。」

然而，柯拉克已於19日離台，外交部強調，我國政府相關部會將再就此次雙方的各項討論結果，持續與美方攜手合作，強化台美緊密經濟連結，並推動深化基於共享價值的全球合作夥伴關係。

(中時新聞網)