微風廣場少奶奶孫芸芸早婚早生，女兒廖思惟（T𝚛𝚒𝚗𝚒𝚝𝚢）已20歲，遺傳到父母的優良基因，長得亭亭玉立，氣質神複製孫芸芸，身分曝光後引起外界注目，社群平台累積近8萬粉絲。最近，她PO出兩張生活美照，不僅好身材全露，與外婆何念慈的合照也令人驚呼連連。

廖思惟19日在IG貼出兩張照片，畫面中，她身處佈置簡約、有質感的空間內，放下一頭烏黑亮麗的長髮，身穿黑色小背心和藍色牛仔短褲，坐上椅子上側身拍照，意外露出深長的事業線，一雙白皙的美腿線條勻稱、0贅肉，配上絕美的臉蛋，令網友忍不住稱讚：「女神」、「太美麗了」、「長腿美女」。

除此之外，廖思惟也在限時動態上傳與外婆的合影，即便何念慈差了外孫女45歲，外貌和身形都沒有被比下去，保養得相當好，神仙基因超不科學。

事實上，孫芸芸今年42歲慶生聚會，就曾同框何念慈和廖思惟，三人緊緊相依，高顏值和優雅氣質完全藏不住，尤其孫芸芸和何念慈彷彿都吃了防腐劑，臉上都沒有留下太多歲月的痕跡，讓網友不禁直呼：「像姐妹」、「三大美女」，還有人開廖思惟的玩笑：「妳長得比較像他們的媽媽。」

(中時新聞網)