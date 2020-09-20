對於日本首相菅義偉究竟有無要和蔡英文總統通電話？蔡英文今天表示，我們現在沒有規劃要進行電話通話，但雙方會隨時保持合作關係，有事情就討論，與日方的溝通也會持續下去。

日本前首相森喜朗18日訪台與蔡英文總統會面，提到他出發前接到菅義偉的電話，要他代為向蔡總統和台灣各界問候，期待有機會和蔡英文通話，但總統府的通譯並未將期待通話的部分翻出。大陸外交部要求日方澄清，日方也明確表示「媒體報導的事情絕對不會發生」。

蔡英文總統今天面對媒體詢問時表示，我們確實沒有在這個議題上有交談，現在也沒有規劃要進行電話的通話，不過我們雙方隨時保持合作關係，有事情就討論，所以我們跟日方的溝通會持續下去。

她也非常感謝森喜朗兩次來台灣，向李前總統表達敬意和道別，她說，雖然森喜朗的身體有些不方便但仍克服困難兩次來台，「非常感謝他」。她與森喜朗兩次會面也有交談機會，「我覺得他是一個政治歷練非常豐富的政治前輩，我在交談中也覺得獲益很多」。

此外，針對駐美代表蕭美琴在推特簡介中改 成表台灣駐美大使（Taiwan Ambassador to the US），蔡英文表示，蕭美琴一向非常積極而且努力，擔任駐美代表後，帶領駐美代表處全力向前衝刺，跟各方的關係也都很多，「無論她的頭銜是什麼，她都會抱持為台灣努力，與駐美代表處與美國各方保持最好溝通狀態」。

針對美國時代雜誌票選全球年度百大最具影響力人物，蔡英文名列其中。對此，蔡英文表示，總統代表的是國家，總統入圍就代表台灣入圍，也是全體國民努力成果，她很高興過去一段時間，大家的努力成果能得到注意，也希望大家能持續，共同努力。

至於美國國務院次卿克拉奇等官員訪台時，曾與流亡台灣的銅鑼灣書店店長林榮基等人會晤，林榮基表示，在台港人的工作門檻不低，希望能給予協助。對此，蔡英文表示，她有說過我們會提供香港朋友協助，讓他們如果有意願可來台灣工作、居住。

蔡英文強調，現有典章制度如果有一些障礙我們會來一一檢視，也希望提供香港朋友最多協助，尤其是人道協助，我們也已成立專門的辦公室來處理。

(中時 )