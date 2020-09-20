大陸人氣男星黃子韜（TAO）的父親黃忠東11日被證實病逝，享年52歲，黃子韜事後強忍喪父之痛，在微博曬出爸爸照片、忍悲發聲：「我一輩子都不會放下我爸留給我的心血」，堅強模樣讓人不捨，而黃子韜收情情緒後，昨（19日）則曬出自己的近照，不過黃子韜的氣色差，黑眼圈明顯、身形暴瘦，憔悴模樣讓人心疼。

黃子韜微博全文。（圖／取材自黃子韜微博）

照片中，27歲的黃子韜身穿灰色運動外套、藍色運動褲，手上戴著一大串佛珠，黃子韜強忍喪父痛和僧人合照，並發文寫下：「感恩」，不過黃子韜明顯瘦了一圈，且他氣色不好、黑眼圈明顯，近照曝光後，讓網友看了都很不捨。

黃子韜與父親的感情深厚，黃子韜的爸爸為了力挺兒子的演藝事業，親自開公司「龍韜娛樂」，接手栽培黃子韜，未料52歲的黃忠東11日卻因病過世，留下價值人民幣200多億（約新台幣855億）的遺產。

黃子韜事後則強忍悲傷，在微博正面回應855億家產計畫，表示：「我一輩子都不會放下我爸留給我的心血」，黃子韜也強調，他會一肩扛起管理「龍韜娛樂」的責任，不會讓爸爸失望。

(中時新聞網)