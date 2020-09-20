輔仁大學織品服裝學院連續四年登上LFW倫敦時裝週參展，今年今年帶領王季澧、江彥儀、林育婕、陳曉墨登上世界舞台，雖因疫情願故，採線上展覽的方式完成台北＋倫敦雙城與各地數位連結展出，其中身高小巧的林育婕，以自身對身高的自卑感為創作零感，大量運用自身的保護色「綠色」，幻想切割自卑的皮囊，換取符合社會期待值得肉體，探討對於150公分嬌小女孩的審美觀。

今年FJU Talents的4位新銳設計師分別以親情傳遞、東方建築禪學、矮個子身高視角及漂泊的遊牧人為主題，共同展出28套服飾作品。王季澧以過往與家人破冰的經歷，以家人辛勤勞動的雙手紋路為主題，以塑膠束帶象徵與家人家不可分割的血緣關係，以固態結晶附著堆積呈現指紋，以服裝作為贈與家人的感謝信; 江彥儀將貝聿銘的蘇州博物館紀錄片、東方禪學為發想，將大自然意象與建築輪廓以服裝呈現，企圖將空間維度展現於服裝上;陳曉墨以閱讀「流浪者之歌」後的讀後感及對該書的想像，透過「遊牧」的形象也象徵自己的種種經歷、及對未來的徬徨，並運用對荒漠的觀察，利用沉積岩的層狀紋理，察覺大自然的璞實與積累。

(中時 )