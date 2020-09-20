鋒面影響，昨晚到今天北部、東半部都是有陣雨或雷雨的天氣，就有網友凌晨2點在PTT發文，表示上班時聽到新竹天空巨響，聲音大到不像雷聲，加上他住在空軍基地旁邊，當下聽到真的以為對岸打過來了。

文一PO出後，引起網友們議論紛紛，指出聲音大到連地都在震動，把人從睡夢中驚醒，恐怖聲響讓他們以為是大陸打過來了！「房子都有點晃，嚇死人」、「蠻像戰機飛過去的轟隆隆聲」、「人生第一次聽到這種雷聲，真的地都在震了」、「超大聲...連玻璃都在震動 以為飛彈發射了」。

還有人形容，巨響不像雷聲，比較像引擎爆炸，「閃光不停.... 要開戰了嗎？」、「半夜驚醒真的以為開戰，好恐怖的聲音」、「真的以為是引擎聲、戰機聲...」、「還以為台積電要被炸掉了」。

對此，中央氣象局回應，新竹巨響是打雷沒錯，在旺盛對流發展的過程中，會伴隨著較強的上升氣流，產生雷雨胞，而今天清晨的雷聲轟隆隆響不停是因為鋒面通過，帶來很強對流，雷聲才會這麼大，並強調打雷跟季節沒有絕對關係。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，秋冬不是沒有雷，只是比夏天少，且台灣受到閃電雷擊的風險頗高，過去是因為沒有閃電的偵測設備，才容易有「冬雷不藏，必起國殤」的說法，平常多一點環境風險意識很重要。

(中時新聞網)