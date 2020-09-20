苗栗郵局「愛地球、做環保」，20日偕同150多位員工及眷屬到苗栗市貓裏山公園功維敘步道踏青，並舉辦公益淨山、聯誼和慶生等活動，迎向陽光紓解壓力，並體驗愛地球做環保的親子教育，維護景點潔淨風貌。

苗栗郵局長吳宏泰帶領150多位員工及眷屬，任務分組展開沿途環境清理工作，各組人員分別持夾子、掃把、垃圾袋等投入淨山活動，一邊踏青一邊撿拾垃圾，更吸引現場踏青遊客共襄盛舉，加入苗栗郵局淨山清潔的行列。

眾人沿步道協助清除路旁的廢紙、保特瓶、煙蒂、枯枝等各式垃圾，並分類丟入垃圾袋中，再交給苗栗郵局人員統一處理。吳宏泰指出，苗栗郵局員工利用假日自發性加入淨山行列，除貫徹苗栗郵局熱愛公益與隨手做環保的企業理念，更展現郵政社會責任。

吳宏泰表示，此次活動還有民眾主動熱情參與，也達到良性互動，秉持「愛地球、做環保」初衷，攜手同心維護山林環境整潔美觀，更讓大家養成熱愛公益、隨手做環保的良好習慣。

(中時 )