共機頻擾台，日前遭我空軍廣播驅離高達24次，創下單日最高紀錄，18日更出動18架戰機與轟炸機，多方位逼近我方空域，甚至飛越海峽中線。對此，李正皓直言確實有「兵凶戰危」的味道，而美國擬賣給台灣的7項武器中，也是不容小覷。

18架次共機在海峽中線來回繞，李正皓在政論節目「關鍵時刻」中指出，這對台灣來說壓力非常大，「我們國軍真的有開火的準備」，我軍派2架F-16伴飛，上面掛2枚AIM-120中型導彈、2枚響尾蛇飛彈，如果廣播再不聽，真的進到我們12海里的防空區，就有可能會開火。

李正皓指出，台灣是全世界飛彈最密的國家，美國一直說要把台灣打造成刺蝟島，所有地對空的飛彈，包括劍二、AIM-120，還有弓一、愛二、雄二，射程涵蓋整個台灣、沒有一寸打不到。

此外，美國打算賣給台灣的武器中包含帕拉丁自走砲，李正皓說，帕拉丁連上美國先進作戰系統，就會有愛國者飛彈等級的防禦能力，操控台連接所有資訊，透過雲端運算直接下指令給中央電腦，帕拉丁自己調整角度、射速，就連5馬赫（5倍音速）的巡弋飛彈也能打下來。

主持人劉寶傑聽了驚呼，一種老舊的帕拉丁自走砲，竟經過AI、5G系統後，它可以把飛彈打下來！如果可以把5馬赫的飛彈給打下來，1馬赫的飛機根本是囊中之物。

空軍C-130H運輸機。（資料照／軍聞社提供）

李正皓指出，美國還要賣我們海馬斯火箭，這武器有多厲害，不僅射程300公里，可以從台灣打到福建，還能經由F-35戰機標定，透過資料鏈回傳給海馬斯的電腦系統，自動設定射速、仰角。想像一下未來狀況，台灣跟日本如果合作，就可以用海馬斯直接做源頭打擊，且東沙島可能也需要防守，海馬斯還可以拆卸裝到C130運輸機上做快速部署，最快30分鐘到1小時內就可以完成組裝並射出第一發。

雖然美國出售給台灣的7項武器還沒確定，但其中智慧型水雷也是相當厲害，李正皓解釋，一般水雷要船下去布水雷，智慧型水雷能透過飛機空投，會自己「游」到想要部署的位置，可游10公里以上。

(中時新聞網)