吳宗憲、徒弟Kid現身小鬼靈堂，兩人神情哀戚。（盧禕祺攝）

黃鴻升（小鬼）日前因「主動脈剝離造成血管阻塞」猝逝，享年36歲，令親友及粉絲悲痛不已。今（20日）是靈堂開放第二天，除了大批粉絲前來弔唁，秘戀一年半的女友峮峮，連續兩天到靈堂陪伴摯愛，李千那、許傑輝、戴祖雄、Lulu、郭彥均、陳謙文、大牙與老公、庹宗康、NONO、張立東、Lulu、郭彥均、王宇婕、Janet、大霈、王少偉、李易與老婆六月等藝人都前往靈堂致哀。

吳宗憲現身小鬼靈堂，場面一陣混亂。（盧禕祺攝）

因合作《綜藝玩很大》與小鬼情同家人的綜藝天王吳宗憲，也在中午12點15分左右趕在錄中天《小明星大跟班》之前，神情哀戚地帶著女兒Sandy、KID一起來悼念，吳宗憲戴著黑色口罩及墨鏡，神情非常哀戚。

吳宗憲日前難過在臉書發文，寫道「憲哥欠你一座金鐘獎！今年先不用幫我過生日了⋯我知道你跟KID都已經設計好了⋯你忙，這先不要！但是我們真的太想你了！你可以先請假回來嗎？就一下下也好⋯⋯」感傷文字讓粉絲看了更爲悲傷。

(中時新聞網)