北市信義區威秀影城中庭昨（19）日晚間22時許左右，一名身穿黑色衣服的、牛仔短褲的女子，遭一名戴口罩的男子潑糞，由頭淋下，甚至將裝曾裝滿穢物的桶子，毫不留情地蓋在女子的頭上，現場瞬間臭氣沖天，畫面被貼上網後，引發網友熱議，而慘遭潑糞的女子，卻遭爆2天前媽媽才被人毆打至住院。

21歲邱姓女子，昨日晚間在信義威秀中庭，慘遭一名男子由後方潑糞，甚至將曾裝滿穢物的桶子，直接就蓋在女子頭上，事後警方到場後，協助女子清潔後，該名女子向警方表示「不會提告」，隨即自行離去。而今（20）日她返家後，在臉書發文寫下「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」

不過透過邱姓女子臉書發文發現，似乎與他人有金錢糾紛，她表示「把我媽打到住院，能不能去警察局自首？是男人就出來自首！」隨後她也在該篇貼文下留言指出，「我也懷疑是李XX叫人，因為他拿棒球棍加釘子打我媽也是從後面偷襲，我昨天被潑也是從後面，這可能是他的風格。」此外，更有一篇發文內容為「陳XX阿姨你不是叫你女兒還我機車嗎？為什麼我媽出事你就封鎖我？」懷疑遭潑糞可能案情不單純。

信義區遭潑糞女子，遭爆案情不單純，兩天前媽媽才被毆打住院。（圖／翻攝自當事人臉書）

而警方指出，事件發生於19日深夜22時許，邱姓女子在北市信義區慘遭一名男子潑糞，而員警到場時，該名女子向警方表示「她並不認識該名犯案的男子」，而警方協助她清潔後，她更向警方表示「不會提告」，隨即自行離去，不過就在一個小時前，邱姓女子又再度更新臉書「希望大家可以幫她找出是誰（潑糞）嗎？」

(中時新聞網)