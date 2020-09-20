蔡英文總統今天表示，目前全台30年以上的危老建築超過400萬戶，未來會增加至600萬戶，必須要加快都更腳步，她也提出三項原則，提醒政府同仁務必全力加速，也拜託業者與政府共同努力，一起為國人打造更安全舒適的居住環境。

蔡英文總統今天出席危老都更博覽會，在致詞時表示，從她上任以來，解決不斷攀升的危老建築問題，讓台灣城市能夠出現新的風貌，讓台灣人有更好的生活空間，都是她施政的重要課題。

她說，過去四年我們制定危老條例，透過專法來加速推動危老建物更新，我們也成立了專責機構國家住更中心，來增加政府行政執行的能量。去年修正通過的都市更新條例，以及金融聯合都市更新服務公司的揭牌，更是開啟更都2.0的里程碑。

危老和更都案從過去平均每月40件逐年翻倍成長，她說，今年1到8月已有956件的好成績，更重要的是在危老更都中，創造出專業的從業者，以及產業界三贏的局面。

第一贏是民眾贏，讓民眾住的安全，過去建築物標準比較寬鬆，容易受到地震影響，針對極端氣候侵襲的防災機能相對的不足，透過都市更新讓民眾享有舒適、且符合安全標準的防災建築。

第二贏是專業贏，讓專業帶動都市更新，隨著危老都更的推動，我們創造了很多新的就業機會，例如都更危老推動師、也讓建築師、土木結構技師等專業者都能發揮所長，用他們的專業帶動都市更新，也讓整個城市更安全更創新 。

第三贏是產業贏，都更可以促進產業的蓬勃發展，建築工程是龐大的產業鏈，從建材的選料、建設施工、消防設備的施作，到內部的 設計裝修都缺一不可，可為房地產帶來新的商機和機會，可以說是新的火車頭，為產業帶來蓬勃發展。

但她也強調，目前全台三十年以上的戶數超過400萬戶，未來會增加至600萬戶，因此必須要加快腳步，「我的原則很清楚，整合要容易、獎勵要明確、審議要加速」。

她說，今年政府推出作業準則和招商手冊提供淺顯易讀的操作實務，也簡化流程，一年內要完成審議，讓都更不再曠日費時。她提醒政府同仁務必全力加速，也拜託業者與政府共同努力，為國人打造更安全舒適的居住環境。

(中時 )