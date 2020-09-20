台中市龍井區新興路59巷民宅，昨天清晨傳出氣爆，釀4死1傷的悲劇！檢警消在陳姓死者一家3口陳屍樓層，找到打火機殘骸及開啟的20公斤瓦斯鋼瓶等4桶；經檢警相驗後，不排除氣爆是人為因素造成，但詳細案發原因需等火場鑑定報告出爐才能釐清。檢察官陳振義說，任何因素都不排除，目前仍在調查中。

台中市東海商圈新興路59巷19日清晨4時17分發生民宅氣爆，造成4死1傷慘劇，巨大的火勢瞬間造成6戶燃燒，並釀成4死1傷的慘劇；包含一家3口及一名73歲的老房東。

消防局指出，東海商圈民宅火警火調科已依相關事證，釐清火災發生的原因，目前蒐集到的事證，在氣爆發生的陳姓死者一家3口新興路民宅內，一共發現4桶的桶裝瓦斯，包括10公斤碳纖維外殼的桶裝瓦斯2桶，20公斤瓦斯鋼瓶2桶，分別在民宅地下室、2樓及3樓等。

消防局長曾進財說，陳男一家3人住處並未安裝天然氣，一樓廚房沒有瓦斯桶；陳男陳屍3樓的樓梯口，身旁有兩桶各為10與20公斤桶裝瓦斯；另一桶瓦斯位於2樓樓梯間，陳男身旁20公斤瓦斯桶氣閥已打開，其餘兩桶因嚴重燒毀無法辨識是否開啟。

曾進財表示，火調科又發現11號氣爆現場地下室，還有一桶20公斤氣閥已開啟的桶裝瓦斯，桶內還殘餘部分瓦斯；於陳男陳屍的樓梯處，發現一個打火機的頭部，底部塑膠已燒熔，全案俟火災鑑定報告出爐就能確定氣爆原因。

消防局說，根據規定，火災原因調查鑑定書最慢需在1個月內完成調查，並函送給檢警單位後續偵辦，不過全案涉及多條人命，將會儘速辦理火調報告的製作，以最快速度釐清火災發生原因。

台中地檢署檢察官陳振義昨天下午到氣爆現場仔細勘查，面對媒體詢問氣爆的原因是否是人為因素？陳振義說，目前相關事證還在調查中，任何因素都不排除；基於偵查不公開、不便透露。

(中時 )