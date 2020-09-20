塞爾提克明星前鋒塔圖20日在東區冠軍賽G3，貢獻25分、14籃板及8助攻的接近大三元演出，賽後談到全隊在整場比賽的奮戰不懈，他有感而發表示，「我覺得我們應該一直像今晚這樣打球，就像我們在為了我們的生命而戰鬥一樣！」

也難怪塔圖會把東區冠軍賽戰局說成如此嚴重地步，因為塞爾提克前兩場分別被熱火從落後14、17分的頹勢逆轉擊潰，來到今天的G3，仍被熱火從末節20分大幅領先，追到讀秒階段只差5分，看來塞爾提克的續航力與意志力確實欠佳。

塔圖也特別提到帥哥射手海沃德相隔1個月的傷癒復出，「有些人認為我們缺少海沃德會變得更強，這種說法太瘋狂了，有了海沃德傷癒歸隊，我們會是一支更全面且出色的球隊。」海沃德替補打了30分鐘，貢獻6分、5籃板及4助攻。

由於聯盟突然宣布，把東區冠軍賽G4從原定的22日，延後到24日才要舉行，兩隊都獲額外兩天休息，塔圖說：「比賽不是從24日才開打，而是現在就開始了，為了下場比賽準備更重要。我們今晚贏了並不代表什麼，我們還須再贏3場。」

(中時 )