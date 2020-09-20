當年以女團成員身分出道的女星李明蔚，以甜美外型聞名，只是正要在歌壇嶄露頭角之際，22歲的她發現罹患鼻咽腺樣囊性癌這個罕見癌症，不得不中斷演藝事業，全力對抗病魔，中途狀況一度穩定，但如今到了第8年，她的身體狀況卻急速下降，癌細胞也大幅擴散，李明蔚不願放棄，近日頂著面癱入鏡，拍片籌百萬醫藥費。

李明蔚在青春正盛時罹患罕見癌症，堅強挺過手術、電療等，一度維持住病況，但2016年癌症卻復發，去年更發現癌細胞擴散到肺、肝、腎，連女明星最重要的臉蛋都保不住，即便手術仍無法讓眼皮完全打開，處境堪憂。

而李明蔚經歷數次抗癌治療，還未等到藥物完全起作用，她身體以先撐不住副作用折磨，目前已暫時停藥，但她不願放棄求生，想嘗試免疫細胞療法，只是費用高達200萬港幣(台幣748萬)，而她無力負擔，於是頂著病體拍片，希望能向大眾募款。

李明蔚的影片於昨天上線，她在片中提到腫瘤壓住了神經，不但眼皮不能閉，連眼珠都不能動，甚至呼吸、進食不順，醫生表示她的器官腫大，生活都有困難，李明蔚對著鏡頭說，自己還有很多事情想做，更不想父母擔心，得知有免疫細胞治療法，她很想嘗試但苦於資金不足，因此希望外界幫助「讓我能夠活下去！」，片中也公開了母親的帳戶作為證明，求生意志相當強烈。

(中時新聞網)