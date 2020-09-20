台南市安定區港口社區照顧關懷據點20日舉行新厝喬遷落成儀式。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定區港口社區照顧關懷據點20日舉行新厝喬遷落成儀式。（台南市安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定區港口社區照顧關懷據點20日舉行新厝喬遷落成儀式。（劉秀芬攝）

台南市安定區港口社區照顧關懷據點20日舉行新厝喬遷落成儀式，市長黃偉哲、社會局局長陳榮枝、安定區長李燿州等一同參加剪綵啟用，社區長輩也同來觀禮，大家歡喜入新厝，熱鬧非凡。

港口社區照顧關懷據點自2016年11月成立於慈暉幼兒園舊址，持續穩定運作，服務至少50名長者，2018年8月起辦理C級巷弄站迄今，現有約33名長輩每天參與課程及共餐。

據點每周提供5天供餐及送餐服務，熱心里民連結多元資源挹注，如朝日行善會蔬菜平台、台灣全民食物銀行、瓜瓜園等單位補充長者共餐所需食材，服務成效深受地方民眾好評。

因原場地已無法容納更多社區長輩加入，經過1年多的規畫及努力，由關懷據點主任暨慈安宮主任委員黃順顯出面，經由慈安宮廟方開會後，決定免費出借場地，再由廟方向民眾勸募善款近500萬元興建新據點教室建物。

據點設置後由在地關懷志工提供長者在地服務，落實在地安老，建立社區自主運作模式，每天安排不同健康促進課程，如健康律動、繪畫、手語、桌遊、摺紙藝術、健康講座等，增加長者社會參與及相關知能。

安定區長李燿州表示，安定區為高齡社會，65歲以上長者比率近16％，區內目前有9個社區關懷據點，鼓勵長輩走出家門，一同參與社區活動，希望新據點成立後能服務更多長輩。

黃偉哲表示，台南市已布建370個社區照顧關懷據點，提供長輩在地就近、最基礎妥善的照顧關懷服務，除了關懷訪視、電話問安，也引導據點量能升級，辦理共餐、多元健促活動及預防延緩失能照護課程，優化據點服務品質，鼓勵社區長者走出家門，參與據點活動活絡人際關係，達到在地健康老化、活躍老化的目標。

(中時 )