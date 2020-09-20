高雄市議員黃捷日前指出，高雄連兩天發生道路側溝及水溝蓋因故受損，造成路人踩空割傷意外，「太離譜了！」高雄市長陳其邁則下令儘快修復，並全面清查問題，讓黃大讚「有正常的市長真好！」黃也提及，韓國瑜擔任高雄市長時愛講幹話，讓她要花很多力氣去應付，導致大家沒有力氣與心力去好好討論市政。臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」則諷刺黃捷「當議員沒有好好討論市政是韓國瑜的錯？」

黃捷日前在臉書直播期許自己未來能處理更多市政題目。黃捷提及，韓國瑜擔任市長時很愛講幹話，讓她不得不碰高度政治性的話題，得花很多力氣去應付，導致沒有力氣與心力去好好討論市政。黃捷說陳其邁上任市長後，讓她明顯感受與韓的差別。黃說陳很願意正面回應政策，包括日前管線與水溝蓋問題，陳都馬上回應並要求相關局處一週內徹查。黃捷不禁大讚「哇！有正常的市長真好！」

對此，臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」怒批，先別說韓前市府路平面對各界高度監督，其對於1999案件回應的速度及效率一直都讓市民有感，過去路平被綠營稱作「里長」做的小事，當時大議員有費心過嗎？去年黃捷大議員費心過什麼？「市府文宣出現簡體字、元旦國旗掛太多、強力參與罷韓活動」。

針對黃捷在臉書直播中說，期許自己未來能處理更多市政題目，過去因為韓而「不得不碰一些高度政治性的話題」，導致大家沒有力氣與心力去好好討論市政，該粉專痛批，「妳當議員沒有好好討論市政是韓國瑜的錯？」

(中時新聞網)